استياء شعبي متصاعد على خلفية نية “تحرير الشام” بافتتاح معبر تجاري مع قوات النظام وسط دعوات لمظاهرات حاشدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا متصاعداً من قبل أهالي وسكان إدلب على خلفية نية هيئة تحرير الشام بفتح معبر تجاري مع قوات النظام بالقرب من مدينة سراقب على طريق “m4” شرق إدلب، وسط دعوات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرة حاشدة اليوم، في محاولة للضغط على تحرير الشام لمنع فتح المعبر.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، بأنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام بالقرب من مدينة سراقب على طريق “m4” شرق إدلب.

وتعاني المناطق التي تديرها تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” من ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، فيما سيساهم المعبر في ارتفاعها أكثر بسبب زيادة الطلب، في حين يرفد النظام بالسلع الاستهلاكية والعملات الأجنبية.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري استياء أهالي وسكان إدلب وريفها من افتتاح المعبر الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بسيادة النظام على المنطقة التي احتلها خلال سنة من المعارك.