في ظل الفلتان الأمني المسيطر على مناطق نفوذ الفصائل بريف حلب.. العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي اعزاز

18 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، حالها كحال جميع المناطق السورية، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة لاتزال مجهولة الهوية ما بين قرية تل حسين والفيرزية شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 9 من الشهر الجاري، العثور على عبوة ناسفة موضوعة ضمن “حقيبة سفر” قرب مشفى النسائية والأطفال في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي. وقامت الفرق المختصة التابعة للشرطة بتفكيكها على الفور قبل انفجارها.

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