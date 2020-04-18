طائرات استطلاع تركية تحلق في أجواء إدلب.. وقوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق بجبل الزاوية

18 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في أطراف كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يسود الهدوء عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ44، فيما شهدت أجواء إدلب بعد منتصف الليل، تحليق مكثف لطائرات استطلاع تركية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الفصائل الجهادية والإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة في ريف معرة النعمان، كما استهدفت قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب كل من بلدة النيرب وآفس شرق مدينة إدلب، بينما جددت قوات النظام قصفها على قرية الصالحية في ريف إدلب.

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