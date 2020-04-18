جرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها

18 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف ضرب مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب. تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم السبت، بسيارة بالقرب من منطقة دوار السرايا، مما أدى لإصابة 3 أشخاص بجراح.

ونشر “المرصد السوري” في 9 أبريل، أن امرأة استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها صباح اليوم جراء انفجار عنيف في مدينة عفرين، ناتج عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة لنقل الوقود في حي الأشرفية.

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