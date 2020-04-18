بعد ضغط شعبي كبير.. هيئة تحرير الشام تتراجع عن قرار افتتاح معبر تجاري مع قوات النظام شرق إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام تراجعت عن قرارها بفتح معبر تجاري مع قوات النظام بالقرب من سراقب في ريف إدلب الشرقي، وذلك بعد ضغط شعبي كبير رافض لقرار، وقالت تحرير الشام: ” القرار النهائي هو عدم فتح المعبر إلى حين إما انتهاء أزمة كورونا، أو تغير الخريطة الجغرافية إيجاباً، أو منطقة اخرى يمكن أن يفتح بها منفذ ومنفس تجاري للمنطقة بعد إنتهاء ازمة كورونا”.

وكان المرصد السوري أن عناصر من هيئة تحرير الشام عمدوا إلى طرد الحشود المدنية والإعلامية التي وصلت إلى الطريق الواصل بين سرمين وسراقب شرق إدلب، بغية التظاهر ضد قرار تحرير الشام بفتح معبر تجاري هناك مع قوات النظام، وعمد عناصر تحرير الشام إلى فض التجمعات بالقوة، وسط تهديد المحتجين بالاعتقال في حال التقاطهم شرائط مصورة أو صور.

كما كان المرصد السوري رصد صباح اليوم أيضاً، استياءًا متصاعداً من قبل أهالي وسكان إدلب على خلفية نية هيئة تحرير الشام بفتح معبر تجاري مع قوات النظام بالقرب من مدينة سراقب على طريق “m4” شرق إدلب، وسط دعوات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرة حاشدة اليوم، في محاولة للضغط على تحرير الشام لمنع فتح المعبر.