الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في محيط مدينة القامشلي شمال شرق سوريا

18 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير دورية عسكرية لـ”الشرطة الروسية”، مؤلفة من 4 عربات في محيط مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، في مشهد اعتيادي بشكل شبه يومي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في الـ13 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها في ريف الدرباسية، بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب والكسرى قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، في حين رافقت الدورية طائرتين مروحيتين روسيتين حلقتا على علو منخفض.

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