بدعم من طائرات”التحالف الدولي”.. “قسد” تداهم مخيم للنازحين شرق دير الزور وتعتقل عددا من الشبان

18 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طائرات تابعة للتحالف الدولي، داهمت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت مخيم للنازحين في أطراف قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عددا من الشبان، دون معرفة الأسباب.

وكان “المرصد السوري” قد نشر في 11 مارس المنصرم، أن قوة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من 4 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، داهمت مخيم للنازحين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث هبطت مروحيتين إلى الأرض وطلب عناصر قسد من الجميع التزام خيامهم عبر مكبرات الصوت، بالإضافة لمطالبتهم بعائلة نازحة من حماة للخروج وتسيلم أنفسهم، ليتم على إثرها اعتقال 4 أشخاص منهم وهم عناصر سابقين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية”، على صعيد متصل اعتقلت قوة أخرى في قسد أحد عناصر التنظيم من منزله في بلدة الشحيل.

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