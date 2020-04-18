مخلفات الحرب السورية تقتل شاب بريف بلدة أبو رأسين شمال الحسكة

18 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شخص جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية في محيط قرية عنيق الهوى الواقعة بريف بلدة أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة، وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 269 بينهم 65 مواطنة و77طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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