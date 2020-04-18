مقتل عنصر من “قسد” وطفل جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي

18 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قسد وجرح خمسة عناصر آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية تقلهم في سوق بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لذلك أسفر الانفجار عن استشهاد طفل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 486 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 159 مدنيا، من بينهم 9 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 323 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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