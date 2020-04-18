المرصد السوري لحقوق الانسان: زيارات سرّية لقاعدة أمريكية في ريف الرقة

18 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن القوات الأمريكية أجرت زيارات عدة وصفها بـ”السرية” إلى إحدى قواعدها العسكرية، قرب الرقة السورية. وكانت القوات الأمريكية أخلت القاعدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سحب جميع قواته من سوريا، قبل أن يعدل عن القرار تحت ضغط الكونغرس ووزارة الدفاع، ليبقي على نحو 600 جندي في سوريا. وأوضح المرصد أن القوات الأمريكية زارت قاعدة الجزرة العسكرية، وهي من أكبر القواعد العسكرية السابقة للتحالف الدولي، والتي تشغلها حاليًا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن. وأشار المرصد إلى أن الهدف من هذه الزيارات المتكررة للقوات الأمريكية إلى القاعدة الواقعة على أطراف مدينة الرقة، التي كانت عاصمة داعش، قبل أن تستعيدها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، هو اعتزام تلك القوات إعادة التمركز في القاعدة، وتثبيت نفوذها في شرق الفرات.

 

 

المصدر:ليفانت نيوز

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