سلطات النظام تفرض الحجر الصحي على 60 شخصا من “الغجر” في مناطق سكنية بريف حلب 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سلطات النظام جلبت مجموعة من البدو “الغجر” من مناطق مجهولة، في 16 أبريل/نيسان، ويبلغ عددهم نحو 60 شخصا قدموا على متن حافلات وإختارت لهم مدرسة شهداء الأقصى في الحي الجنوبي الغربي من مدينة تل عرن وفرضت عليهم الحجر الصحي فيها.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري استياء أهالي مدينة تل عرن وبلدة تل حاصل، تحسبا من انتشار وباء “كورونا” بين الأهالي.

وناشد الأهالي السلطات التابعة للنظام والجهات المختصة في حلب ومنطقة السفيرة لنقل مركز الحجر الصحي إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، دون أن يتلقوا ردا لمطالبهم.