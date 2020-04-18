المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل ضباط من قوات النظام جنوبي وشرقي سورية

18 أبريل,2020
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 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارة عسكرية تابعة لـ”اللواء 52″ في قوات النظام بالأسلحة الرشاشة، وذلك على طريق الحراك–المليحة الغربية في ريف درعا الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وبهذا الهجوم، ترتفع، بحسب المرصد، أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفّذتها خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 407.

 

المصدر:يمن فايب

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