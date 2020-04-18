المرصد السوري لحقوق الانسان:هيئة تحرير الشام تفتتح معبراً تجارياً مع مناطق النظام السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين “تحرير الشام” والقوات الحكومية السورية بالقرب من مدينة سراقب على طريق M-4 شرق إدلب.

وذكر المرصد أن المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” تعاني من ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، فيما سيساهم المعبر في ارتفاعها أكثر بسبب زيادة الطلب، وسط استياء شعبي من فتح “تحرير الشام” المعبر بينها وبين الحكومة، والذي اعتبروه اعترافاً ضمنيا بسيادة الحكومة على المنطقة.

وجاء فتح المعبر رداً على مناشدات المواطنين بإغلاق جميع المعابر مع مناطق القوات الحكومية بعد تفشي وباء “كورونا” في مناطقهم.ة النصرة على فتح معبر يربط المناطق التي تسيطر عليها بمناطق أخرى تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين “تحرير الشام” والقوات الحكومية السورية بالقرب من مدينة سراقب على طريق M-4 شرق إدلب.

وذكر المرصد أن المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” تعاني من ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، فيما سيساهم المعبر في ارتفاعها أكثر بسبب زيادة الطلب، وسط استياء شعبي من فتح “تحرير الشام” المعبر بينها وبين الحكومة، والذي اعتبروه اعترافاً ضمنيا بسيادة الحكومة على المنطقة.

وجاء فتح المعبر رداً على مناشدات المواطنين بإغلاق جميع المعابر مع مناطق القوات الحكومية بعد تفشي وباء “كورونا” في مناطقهم.

المصدر:احوال تركية