المرصد السوري لحقوق الانسان:”الجيش الوطني” الموال لتركيا يعتقل 40 شخصاً بريف الحسكة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوة اعتقلت الأشخاص في قرية أهراس التابعة لمنطقة رأس العين، بريف الحسكة، ومارست بحقهم مختلف أنواع التعذيب.

وأضاف أن القوة وجهت للأشخاص تهمة الوقوف خلف تفجير الآلية المفخخة الذي ضرب القرية يوم أمس، وسقط بنتيجته قتلى وجرحى، بينهم جنود أتراك.

وقبل أيام وقع انفجار في بلدة مبروكة، غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة أيضاً، استهدف حاجزاً أمنياً لفصيل “أحرار الشرقية”، ضمن الجيش الوطني السوري، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، سقط قتلى وأصيب آخرون في صفوف القوات التركية جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف رأس العين أيضاً.

المصدر:العربي الجديد