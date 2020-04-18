المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي يستقدم رتل عسكري جديد إلى منطقة بوتين-أردوغان

18 أبريل,2020
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخلت 15 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو المواقع التركية في إدلب.

وأكد المرصد إن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد مطلع آذار/مارس المنصرم بلغ 2680 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” منذ الثاني من شهر فبراير/شباط وحتى الآن، إلى أكثر من 6085 شاحنة وآلية عسكرية تركية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

 

 

المصدر:ادار برس

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