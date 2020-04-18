في ظل إغلاق المعابر مع مناطق “قسد”.. الفصائل الموالية لتركيا تهرب شحنات من المواد الغذائية إليها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الفصائل الموالية لتركيا في أعمالها في تهريب البضائع إلى مناطق نفوذ “قسد”، حيث دخلت نحو 20 شاحنة من معبر عون الدادات بريف حلب الشمالي الشرقي، محملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى مدينة منبج.

وتسيطر الجبهة الشامية والفرقة التاسعة والفرقة الأولى على المنطقة الحدودية التي تفصلها عن مناطق نفوذ “قسد”، فيما تشرف الجبهة الشامية على صفقات إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب عبر معبر عون الدادات.

كما تشهد المنطقة عمليات تهريب بشر من مناطق سيطرة النظام إلى تركيا عبر اجتياز مناطق سيطرة تلك الفصائل.

يأتي ذلك في ظل انتشار وباء “كورونا” وتخوف المواطنين من انتقاله إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا عبر عمليات التهريب، في ظل إيقاف التبادل التجاري وحركة المعابر بين المناطق.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة أصدرت قرارا يقضي بتطبيق حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة و تزيد عن 65 سنة.

وتضمن القرار إيقاف حركة العبور للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين المدن الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب وضبط حركة المواطنين والعاملين في المجال الإنساني والموظفين الملزمين بالعمل.