بعد أقل من 4 أيام على انفجار استهدفها.. تفجير في مدرسة تعتزم “قسد” اتخاذها مقرا لها في ريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارات هزت قرية الحوايج في ريف دير الزور، ناتج عن عبوات ناسفة، زرعها مجهولون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث استهدفت إحدى مدارس القرية، حيث تعمل “قسد” إلى تحويلها مركزا لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن مجهولين استهدفوا المدرسة ذاتها قبل 4 أيام.

وكان المرصد السوري رصد في 14 أبريل/نيسان، انفجارا نفذه مجهولون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف مدرسة كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم اتخاذها مقرا لها، في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.