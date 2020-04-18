تزامنا مع الهدوء الحذر في اليوم الـ44 من وقف إطلاق النار.. قوات النظام تقصف “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرية أرنبة وبلدتي كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب.

فيما عدا ذلك، يسود الهدوء عموم منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ44 على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على أطراف كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وشهدت أجواء إدلب تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع تركية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت.