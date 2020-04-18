فشل فصائل الثورة السورية المدعومة من البنتاغون

الأنباء المتتابعة عن حالات فساد وفوضى في الفصائل المعارضة في قاعدة التنف الأمريكية، تعطينا فكرة عن سبب فشل هذه الفصائل المدعومة من البنتاغون، قبل أعوام في مواجهة تنظيم «الدولة». فقد دعمت القوات الأمريكية فصائل جيش سوريا الجديد، ومغاوير الثورة ودربتهم لتكوين قوة مناهضة لتنظيم «الدولة» في المنطقة، ومعظم أفراد هذه الفصائل ينتمون لدير الزور ومحيطها، التحق بعضهم بفصيل جيش سوريا الجديد، هذا الفصيل الذي تأسس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 بدعم مالي وعسكري من وزارة الدفاع الأمريكية.

ويضم جيش سوريا الجديد مئات من العناصر المنتمية بشكل أساسي من محافظة دير الزور بالإضافة إلى حمص، وقد تلقى الفصيل تدريبات في معسكر للتحالف الدولي في الأردن. وكما أخفقت فصائلهم في مواجهة تنظيمي «النصرة» و»الدولة الاسلامية» في دير الزور، عادت ليخفق أبناء هذه الفصائل، في الهجمات التي شنوها لاحقا في صحراء البوكمال، على الرغم من الغطاء الجوي الأمريكي، ففي عام 2016، فشل هجوم فصيل جيش سوريا الجديد، وخسر أحد أهم المواقع المحيطة بالبوكمال، وهو مطار الحمدان، إذ سيطر عليه ليلا، ولكنه تراجع عن مدينة البوكمال، حيث نفذ تنظيم «الدولة» هجمات عنيفة في ريف البوكمال، أدت لإبعاد جيش سوريا الجديد من محافظة دير الزور، وقد قتل وأصيب حينها عشرات من مقاتلي الفصيل.

الفساد في قاعدة التنف أحد أسباب الأخفاق الأمريكي في مثلث الحدود السورية العراقية

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن فصائل قاعدة التنف من تحقيق أي تقدم نحو مدينة البوكمال، رغم أن خطة التحالف كانت تقضي بالوصول للميادين، حسب مصادر مطلعة، ولكنّ عاملين عطلا هذا المشروع، الأول هو انتشار الميليشيات الشيعية حول قاعدة التنف، وسيطرتها على الحدود السورية العراقية في البوكمال، وما حولها. والعامل الثاني هو ضعف إمكانيات فصائل المعارضة في قاعدة التنف رغم تلقيها دعما أمريكيا، وهو ما تبينت أسبابه مؤخرا، بحجم الفساد المستشري والانشقاقات التي وصلت لحد انشقاق نحو 30 عنصرا من جيش مغاوير الثورة في التنف والتحاقهم بالنظام السوري، بعد أن تبين أن قائد المجموعة المنشقة ويدعى غنام خضير، ويلقب بـ»أبو حمزة عشائر»، هو في الحقيقة تاجر مخدرات، تم ضبطه من عناصر أمنية في الفصيل فآثر الانشقاق نحو النظام.

اللافت أن هذا القيادي كان مصدرا للخلافات بين قيادات في مغاوير الثورة. يقول مزاحم السلوم وهو عنصر قيادي سابق، إنه لطالما حذر منه، واتهمه بالتعاون مع حزب الله في تهريب المخدرات، لكن قيادات أخرى كانت تمنحه غطاء، وتوفر له حماية. فكيف يمكن لنوع من القيادات كهذا أن ينجح في مواجهة تنظيم «الدولة»؟ وهل فشل الأمريكيون في سوريا، في اجتذاب حلفاء من المعارضة السورية أكثر قدرة على القتال، وأكثر تنظيما وكفاءة وأقل فسادا؟ الاجابة تكمن في محورين، أن الفصائل المعارضة الثورية، التي تضم عناصر مخلصة لقضيتها، من النادر أن تقبل بأدوار كهذه، بعيدا عن معركتها الرئيسية في مواجهة النظام، لذلك كانت نوعية المقاتلين التي ارتضت أن تعمل لأجندات دول أخرى، لا تتفق بالضرورة مع أولويات الثورة السورية، كانت من نوعية غير كفوءة عسكريا وغير مستعدة للتضحية، لأنها بلا قضية، عكس معظم فصائل المعارضة السورية الأخرى.

النقطة الثانية: هي التحول الأمريكي نحو الأكراد، فالامريكيون قرروا أن الحلفاء الأنسب لهم في المعركة ضد تنظيم «الدولة» في دير الزور والرقة، هم الأكراد وليس فصائل التنف. وبعد تراجع تنظيم «الدولة» عن معظم مواقعه الحضرية في دير الزور (رغم أنه عاد ليهاجم أطراف قاعدة التنف، على محور وادي الضبيات في ميحط حقل الهيل النفطي، التي تبعد أقل من 30 كيلومترا عن منطقة التنف الـ 55 كم التي يحتلها الجيش الأمريكي في القاعدة). ظلت فصائل التنف ومعها الأمريكيون في دائرة محاطة بالميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري، ولم تتمكن حتى من تحقيق هدف مهم كانت تسعى له، بعد إزاحة تنظيم «الدولة» وهو السيطرة على طريق طهران دمشق بيروت، الذي يمر بالقائم. ولعل ملفات الفساد والفوضى التي بدأت تتكشف في فصائل قاعدة التنف، تفسر هذا الخلل الأمريكي في إدارة ملف منطقة غاية في الأهمية الاستراتيجية، منطقة الحدود السورية العراقية، فلا هي نجحت في مواجهة تنظيم «الدولة» في البوكمال، من خلال فصائل التنف، ولا نجحت في مواجهة التمدد الإيراني عبر الميليشيات الشيعية.

الكاتب:وائل عصام – المصدر: القدس العربي