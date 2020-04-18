توتر أمني في رأس العين إثر اقتتال بين الشرطة العسكرية وعشائر محلية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات اندلعت أمس، بين الشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة، وعشيرة أبو معيش من جهة أخرى، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، حيث استقدم أبناء عشيرة أبو معيش تعزيزات وأسلحة من أحد متزعمي الشرقية بحكم صلة القرابة، وتسببت الاشتباكات بمقتل أحد أبناء عشيرة أبو معيش، فيما علم المرصد السوري أن الشرطة الموالية لتركيا نهبت مسروقات لأبناء العشيرة.

وتشهد مدينة رأس العين توترا أمنيا بين مكونات الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 أبريل/ نيسان، استمرار أعمال السرقة من قبل الفصائل الموالية لتركي، حيث سرق العناصر معدات زراعية وجرارات معطلة وملحقاتها في كل من مريكيس وعطية وداودية وريف أبو راسين في محافظة الحسكة.