الفصائل الموالية لتركيا تنتقم من منتسبي “الإدارة الذاتية” وتعفش وتحرق ممتلكاتهم في ريف “رأس العين”

19 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سرقة الفصائل الموالية لتركيا منازل المواطنين واستيلائها على ممتلكاتهم وحرقت منازل البعض منهم، بسبب انتمائهم لـ”لإدارة الذاتية”، وذلك في قرية أم العصافير وعريشا وفيصلية وداودية ملا سليمان في ريف رأس العين. كما أحرقت تلك الفصائل منازل الأزيديين بحجة أنهم كفار.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 أبريل/ نيسان، استمرار أعمال السرقة من قبل الفصائل الموالية لتركي، حيث سرق العناصر معدات زراعية وجرارات معطلة وملحقاتها في كل من مريكيس وعطية وداودية وريف أبو راسين في محافظة الحسكة.

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