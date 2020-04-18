مخلفات الحرب تودي بحياة طفل وتصيب والده غرب محافظة درعا

19 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وإصابة والده بجروح خطيرة، نتيجة انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في قرية عمورية غرب درعا.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 270 بينهم 65 مواطنة و78طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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