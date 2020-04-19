قوات النظام تجدد قصفها على ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.. تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ45

19 أبريل,2020
أقل من دقيقة

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 45 على التوالي، باستمرار توقف القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس الحربية والمروحية، فيما لاتزال المنطقة تشهد خروقات يومية، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وارنبة بجبل الزاوية، وآفس ومحيط الطلحية بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرية أرنبة وبلدتي كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 أبريل,2020

عدسة المرصد السوري ترصد السيارة التي انفجرت بها عبوة ناسفة في مدينة إدلب

19 أبريل,2020

خلال أسبوع من تصاعد الاغتيالات في درعا.. 10 استهدافات أودت بحياة 15 من عناصر وضباط قوات النظام والمتعاونين معها ومع “حزب الله” اللبناني

19 أبريل,2020

المزيد من التعزيزات العسكرية التركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

19 أبريل,2020

مخلفات الحرب تودي بحياة طفل وتصيب والده غرب محافظة درعا