قوات النظام تجدد قصفها على ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.. تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ45

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 45 على التوالي، باستمرار توقف القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس الحربية والمروحية، فيما لاتزال المنطقة تشهد خروقات يومية، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وارنبة بجبل الزاوية، وآفس ومحيط الطلحية بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرية أرنبة وبلدتي كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب.