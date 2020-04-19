المزيد من التعزيزات العسكرية التركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

19 أبريل,2020
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ارتفع إلى نحو 70 على الأقل تعداد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السوري مساء الأمس وبعد منتصف ليل السبت – الأحد، حيث دخل الرتل التركي عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجه نحو النقاط والمواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2750 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 6155 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

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