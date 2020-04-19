اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لأنقرة في مدينة عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، اقتتال مسلح جديد شهدته مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث دارت اشتباكات بين عناصر من “فرقة الحمزة”، وبين عناصر من “الفرقة 23″، دون أنباء عن إصابات، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، قتال مسلح بين عناصر من فصيلي “الجبهة الشامية” من جهة، و”السلطان مُراد” من جهة أُخرى في قرية الغندورة بريف حلب الشمالي الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن خلاف شخصي بين مواطنين تطور لجلبهم قوات من كلا الفصيلين واندلاع اشتباك مسلح فيما بينهم، أسفر عن إصابة مدني بجروح.