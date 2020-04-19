عمليات السلب والنهب تتواصل من قبل الفصائل الموالية لأنقرة في عفرين وريفها

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل استمرار نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، تتواصل عمليات السلب والنهب وتضييق الخناق بحق أهالي عفرين وريفها، حيث باتوا كفصائل ومجموعات مسلحة فوضوية هدفهم الوحيد سرقة ممتلكات المدنيين وممارسة مختلف أنواع الضغط عليهم لإجبارهم على الخروج من المنطقة.

وفي سياق ذلك علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن لواء “سمرقند”، المسيطر على قرية حج قاسم التابعة لناحية معبطلي يقوم بإبتزاز الأهالي من خلال مختار القرية بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية و ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى “حماية ممتلكاتهم”.

فيما أقدمت العناصر المسلحة التابعةلفصيل “السلطان مراد”، مجموعة “شهداء السفيرة”، على فرض قرار بمنع أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شران من حراثة الأراضي و حقول الزيتون العائدة لأقربائهم المهجرين قسراً من القرية في ظل سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

كم أقدمت العناصر المسلحة المنضوية تحت مسمى فصيل السلطان سليمان شاه “العمشات” المسيطر على ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين على اعتقال مطرب شعبي من أهالي قرية قرمتلق، ومن ثم إطلاق سراحه بعد قيامه بدفع مبلغ مالي.