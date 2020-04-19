على غرار الصنمين.. النظام يهدد وجهاء كناكر بتهجير أصحاب “التسويات” أو شن عمل عسكري على البلدة

19 أبريل,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مجهولون يشنون هجمات عنيفة على حواجز النظام في محيط كناكر غرب دمشق
المرصد السوري لحقوق الانسان:مجهولون يشنون هجمات عنيفة على حواجز النظام في محيط كناكر غرب دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري”، أن رئيس فرع سعسع التابع للأمن العسكري، استدعى أعضاء لجنة المصالحة وأعيان بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، لاجتماع في مقر الفرع بمدينة سعسع المجاورة لكناكر.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، إن رئيس فرع سعسع دعا الحاضرين للحفاظ على أمن البلدة، ووضع حدّ لما أسماه “التجاوزات الأمنية” التي سُجلت فيها، محذراً من سحب ملف المنطقة الأمني من فرعه، وتسليمه لجهة أمنية أخرى على غرار المناطق الأخرى التي شهدت توتراً أمنياً، في إشارة منه لمدينة الصنمين التي شُنَّ عليها عمل عسكري قبل قرابة الشهرين وانتهى الأمر بتهجير المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية و الرافضين التسويات.

مصادر “المرصد السوري”، من كناكر قالت، أن رئيس “فرع سعسع”، طرح حلين لإنهاء التوتر الأمني في المنطقة، أولهما إخراج الشبان المطلوبين من أبناء البلدة خارج سوريا دون أي تدخل من الفرع، أوتهجيرهم نحو مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا، مع رفض أي طرح يتعلق بإجراء عملية تسوية أمنية جديدة في المنطقة، وحَمّل رئيس”فرع سعسع” التفجيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة بالعاصمة دمشق من استهدافات لعناصر من المخابرات مسؤوليتها لأصحاب التسويات المتواجدين في البلدة والرافضين الخروج والقتال في صفوف النظام.

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