“تحرير الشام” تستولي على مستودع إغاثي وتُسكن فيه أحد عناصرها في قرية شمال إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأن “هيئة تحرير الشام”، أجبرت المجلس المحلي في قرية معارة الإخوان شمال إدلب، على إفراغ مستودعها الإغاثي، لتُسكن فيه أحد عناصرها، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن المجلس المحلي ينوي فتح تحويل المستودع لمستوصف لعلاج الأهالي، إلا أن “تحرير الشام” رفضت إخلاءه وطالبت محلي معارة الإخوان من افتتاحه في إحدى مدارس القرية المليئة بالنازحيين.

وأشار “المرصد السوري” في 11 أبريل، إلى أن “هيئة تحرير الشام” رفضت إخلاء المركز الثقافي الذي تتخذه مقراً لها في كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عددا من وجهاء وأطباء ومؤسسي الفعاليات المدنية والإنسانية والخدمية في مدينة كفرتخاريم اتخذوا قرار بالإجماع على إنشاء مشفى داخلية ضمن المركز الثقافي في المدينة. وبعد أن طلبوا من “هيئة تحرير الشام” إفراغ المركز الثقافي الذي تتخذه مقراً لها رفضت الهيئة، دون توضيح الأسباب.