مقتل وجرح 3 عناصر في قوات النظام بانفجار استهدف سيارتهم شرق مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار جديد ضرب ريف درعا الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية تابعة لقوات النظام على طريق خربا شرق درعا، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجراح.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 411، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 252، وهم: 51 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 134 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و44 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.