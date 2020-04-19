بعد إصابتها بمرض بالدم.. حالة مأساوية لطفلة من عين العرب (كوباني) والمرصد السوري يناشد الجهات المعنية لنقلها نحو مشافي “النظام السوري”

تعيش طفلة من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) حالة إنسانية مأساوية، بعد إصابتها بمرض في الدم لم يتمكن الأطباء في منطقة شرق الفرات من معرفته ومعالجتها، نظراً لعدم وجود مخابر متطورة هناك، وطالب الأطباء الذين أشرفوا على حالة الطفلة بضرورة نقلها نحو دمشق أو حلب حيث مناطق نفوذ النظام السوري لتلقيها العلاج هناك.

إلا أن تفشي وباء “كورونا” أدى لإغلاق جميع المعابر بوجه المدنيين بين مناطق نفوذ الإدارة الذاتية والنظام السوري، والطفلة الآن متواجدة برفقة عائلتها في منبج وحالتها الصحية متدهورة، وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على القوى المسيطرة بغية نقل الطفلة لتلقي العلاج وإنقاذ حياتها، وخاصة في ظل عمليات التهريب المتواصلة عبر معابر تجارية بين مناطق “مجلس منبج العسكري” و”النظام السوري”.