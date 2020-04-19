بتهمة “تصوير مقرات عسكرية”.. “الأمن العسكري” يعتقل أحد عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية تابعة لـ “الأمن العسكري” ضمن لقوات النظام باعتقال أحد عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بتهمة “تصوير مقرات عسكرية” في منطقة الكورنيش بالمدينة.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، استياءًا شعبياً كبير في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لقوات النظام بريف دير الزور الشرقي، وذلك بسبب قيام عناصر من “الدفاع الوطني” بإطلاق نار عشوائي في الهواء بشكل مكثف، “ابتهاجاً” بعدة قائد مليشيا الدفاع الوطني في الميادين المدعو (م.ا) من دمشق بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لحادث سير, وتسببت عملية إطلاق النار تلك بذعر لدى المواطنين واستياءًا كبيراً.