“جائحة كورونا” ضمن مناطق النظام السوري.. 1300 شخص في الحجر الصحي.. وأعداد المصابين ترتفع إلى نحو 100 أكثر من نصفهم في طرطوس واللاذقية

يواصل المرصد السوري رصده لتفشي وباء “كورونا” ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بلغت 98 حالة مؤكدة، توزعت على الشكل التالي: 37 في محافظة اللاذقية، و21 في طرطوس، والبقية في كل من حلب ودمشق وحماة وحمص ودرعا.

كما ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى وضعهم بالحجر الصحي إلى نحو 1300، نتائج 420 منهم كانت سلبية وجرى إخراجهم، بينما كانت “وزارة الصحة” التابعة للنظام السوري أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 38 إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″، في إطار استمرار النظام السوري بسياسة التكتم عن الأرقام الحقيقية ضمن مناطق نفوذه.