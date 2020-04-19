مخلفات الحرب تودي بحياة مقاتل في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في “رأس العين” 

19 أبريل,2020
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قُتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي في محيط مدينة رأس العين في ريف الحسكة. 
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 271 بينهم 65 مواطنة و78طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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