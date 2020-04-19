بعد تفجير مدرسة في ريف دير الزور.. طائرة تابعة لـ”التحالف الدولي” تستهدف دراجة نارية في المنطقة ذاتها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرة بدون طيار تابعة لـ”التحالف الدولي” دراجة نارية يستقلها مجهولان، وذلك بعد تفجير المدرسة في قرية الحوايج مساء أمس، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أبريل/نيسان، انفجارات هزت قرية الحوايج في ريف دير الزور، ناتج عن عبوات ناسفة، زرعها مجهولون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدفت إحدى مدارس القرية، حيث تعمل “قسد” على تحويلها مركزا لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن مجهولين استهدفوا المدرسة ذاتها قبل 4 أيام.