بعد اتهامهم بسرقة منازل المواطنين.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 13 شخصا من قرية “علوك”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت، اليوم، 13 شخصا من أبناء بلدة “علوك” في ريف الحسكة، على خلفية اتهامات وجهوها لتلك الفصائل بسرقة منازلهم، ورفضهم للتجاوزات بحقهم، فيما أطلقت الفصائل سراح 10 أشخاص واحتجزوا 3 ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 17 أبريل/نيسان، اعتقال الفصائل الموالية لتركيا، نحو 40 مواطنا من قرية أهراس بتهمة ارتباطهم بقوات “قسد” والوقوف خلف تفجير آلية مفخخة أمس، كما جري تعذيب المعتقلين من قبل الفصائل الموالية لتركيا بمختلف أنواع التعذيب.