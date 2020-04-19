المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات المركبات العسكرية تعزز المواقع التركية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن نحو 70 عربة عسكرية تركية عبرت إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا ليل أمس وتوجهت لتعزيز المواقع التركية في ما يسمى بمنطقة التصعيد.

وذكر المرصد أن التعزيزات على المواقع التركية في شمال غرب سوريا منذ سريان وقف إطلاق النار الأخير ارتفعت إلى 2750 وحدة عسكرية.

وأطلقت تركيا وروسيا دوريات عسكرية مشتركة في وقت سابق من هذا الشهر على طول الطريق السريع M4 في إدلب كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 5 مارس بواسطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء القتال في شمال غرب محافظة إدلب بين تركيا القوات المدعومة والجيش السوري المدعوم من روسيا.

يشار إلى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، نشرت تركيا قوة عسكرية في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب الأخيرة التي يسيطر عليها المتمردون والتي شردت نحو مليون شخص.

وقال المرصد إن النشطاء لاحظوا دخول ما لا يقل عن 6155 شاحنة ومركبة عسكرية تركية إلى الأراضي السورية منذ 2 فبراير، بما في ذلك الدبابات وناقلات الأفراد والمركبات المدرعة وأكشاك الحراسة المتنقلة المضادة للرصاص والرادارات العسكرية.

المصدر:البوابة نيوز