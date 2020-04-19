المرصد السوري لحقوق الانسان:مرتزقة تركيا يحرقون منازل منتسبي “الإدارة الذاتية” في ريف راس العين

19 أبريل,2020
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قال المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجماعات المرتزقة التابعة لتركيا تواصل سرقة منازل المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم, كما وأحرقت منازل البعض منهم، بسبب انتمائهم لمؤسسات ”الإدارة الذاتية”، وذلك في قرى أم العصافير وعريشا وفيصلية وداودية ملا سليمان في ريف رأس العين.

وفي تصعيد خطير كما فعلت في عفرين وباقي المنطق المحتلة أقدمت مرتزقة تركيا على أحرقت منازل الإيزيدين بحجة أنهم كفار.

 

المصدر:ادار برس

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