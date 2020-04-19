المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يفرض حجراً صحياً على 60 شخصاً من “الغجر” في ريف حلب

19 أبريل,2020
أقل من دقيقة

أفادَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، بأن سلطات النظام السوري فرضت حجراً صحياً على 60 شخصاً من البدو “الغجر” في ريف حلب شمال سوريا.

وقال المرصد إن سلطات النظام جلبت مجموعة من البدو “الغجر” من مناطق مجهولة، في 16 أبريل/نيسان، ويبلغ عددهم نحو 60 شخصاً قدموا على متن حافلات واختارت لهم مدرسة شهداء الأقصى في الحي الجنوبي الغربي من مدينة تل عرن وفرضت عليهم الحجر الصحي فيها.

وأضاف المرصد أنه رصد استياءً من قبل أهالي مدينة تل عرن وبلدة تل حاصل، تحسباً من انتشار وباء “كورونا” بين الأهالي

 

المصدر:اداربرس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب..وخروقات للهدنة

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي يبني قاعدة عسكرية ضخمة في تل أبيض شمال سوريا

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مخلفات الحرب في درعا تقتل طفلاً وتصيب والده

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مرتزقة تركيا يحرقون منازل منتسبي “الإدارة الذاتية” في ريف راس العين