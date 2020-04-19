المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يفرض حجراً صحياً على 60 شخصاً من “الغجر” في ريف حلب

أفادَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، بأن سلطات النظام السوري فرضت حجراً صحياً على 60 شخصاً من البدو “الغجر” في ريف حلب شمال سوريا.

وقال المرصد إن سلطات النظام جلبت مجموعة من البدو “الغجر” من مناطق مجهولة، في 16 أبريل/نيسان، ويبلغ عددهم نحو 60 شخصاً قدموا على متن حافلات واختارت لهم مدرسة شهداء الأقصى في الحي الجنوبي الغربي من مدينة تل عرن وفرضت عليهم الحجر الصحي فيها.

وأضاف المرصد أنه رصد استياءً من قبل أهالي مدينة تل عرن وبلدة تل حاصل، تحسباً من انتشار وباء “كورونا” بين الأهالي

المصدر:اداربرس