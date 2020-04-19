المرصد السوري لحقوق الانسان:مخلفات الحرب في درعا تقتل طفلاً وتصيب والده

قتل طفل واصيب والده بجروح أثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في محافظة درعا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن طفل قتل وجرح والده نتيحة انفجار ذخائر لم تنفجر من مخلفات العمليات العسكرية في قرية عمورية غرب محافظة درعا.

وسبق أن انفجرت أجسام وألغام كثيرة من مخلفات الحرب في عدة محافظات ومدن سورية نتيجة ألقائها في العمليات العسكرية ولم تنفجر، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، وبحسب حصيلة للمرصد فإن عدد الضحايا بمخلفات الحرب في سوريا وصل إلى 270 شخصاً، بينهم 65 مواطنة و78طفلاً.

المصدر:اوغاريت بوست