المرصد السوري لحقوق الانسان:مخلفات الحرب في درعا تقتل طفلاً وتصيب والده

19 أبريل,2020
أقل من دقيقة

قتل طفل واصيب والده بجروح أثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في محافظة درعا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن طفل قتل وجرح والده نتيحة انفجار ذخائر لم تنفجر من مخلفات العمليات العسكرية في قرية عمورية غرب محافظة درعا.
وسبق أن انفجرت أجسام وألغام كثيرة من مخلفات الحرب في عدة محافظات ومدن سورية نتيجة ألقائها في العمليات العسكرية ولم تنفجر، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، وبحسب حصيلة للمرصد فإن عدد الضحايا بمخلفات الحرب في سوريا وصل إلى 270 شخصاً، بينهم 65 مواطنة و78طفلاً.

 

 

المصدر:اوغاريت بوست

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب..وخروقات للهدنة

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي يبني قاعدة عسكرية ضخمة في تل أبيض شمال سوريا

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يفرض حجراً صحياً على 60 شخصاً من “الغجر” في ريف حلب

19 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مرتزقة تركيا يحرقون منازل منتسبي “الإدارة الذاتية” في ريف راس العين