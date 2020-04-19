مسلحو “العمشات” يفرضون مبالغ ضخمة مقابل إعادة المنازل إلى أصحابها

19 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين الكرد، مقابل الموافقة على تسليمهم منازلهم التي تحتجزها.
في سياق ذلك، فرض فصيل “العمشات” في  على مواطن في قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في ريف عفرين مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، مقابل إعادة منزله الذي احتجزه الفصيل مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا فرضت عليه في منتصف العام الماضي 8 آلاف دولار مقابل تسليمه المنزل.
وأفادت مصادر المرصد السوري بأن المواطن يبيت في منازل القرية متنقلا بين أصدقائه وأقربائه،  دون السماح له بالعودة إلى منزله قبل دفع المبلغ.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن لواء “سمرقند”، المسيطر على قرية حج قاسم التابعة لناحية معبطلي يقوم بإبتزاز الأهالي من خلال مختار القرية بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية و ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى “حماية ممتلكاتهم”. 

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