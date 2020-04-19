المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي يبني قاعدة عسكرية ضخمة في تل أبيض شمال سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية بدأت العمل منذ يومين على إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لها، على طريق تل أبيض-الرقة شمال سوريا مقابل صوامع صخرات، وذلك في إجراء تركي جديد يهدف للتواجد الدائم في الأراضي السورية بعكس ادعاءات حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

على صعيد متصل، أزال الجيش التركي جزءاً من الجدار الحدودي المقابل لقرية “عبدوكي” الواقعة غربي مدينة تل أبيض، حيث أدخل آليات وحفارات إلى المنطقة.

وينفتح المشهد السوري في ضوء ذلك على حرب قواعد عسكرية بين واشنطن وموسكو وأنقرة وطهران، في مسعى لتقاسم النفوذ شمال شرق البلاد، ونهب ثرواتها، خاصة مع العودة الأميركية القوية نحو شرق الفرات وحرص الروس على التواجد بكثافة في مدينة القامشلي.