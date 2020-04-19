المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب..وخروقات للهدنة

ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” في شمال غربي سوريا، منذ الثاني من فبراير/ شباط، إلى أكثر من 6070 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي. تعزيزات عسكرية

حيث أوضح “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأنه رصد دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، تضمن 30 شاحنة مغلقة وآلية عسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع التركية. وقال: “مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف النار الجديد بلغ 2665 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود”.

المصدر:ليفانت نيوز