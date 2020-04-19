الجيش التركي يقصف منازل المدنيين في ناحية عين عيسى شمال الرقة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الجيش التركي استهدف منازل المدنيين في قرية هوشان واستراحة الصقر الواقعة على طريق M4 الدولي غرب “عين عيسى” شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 أبريل/ نيسان، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي استهدف قرى هوشان والخالدية وطريق “m4” غرب عين عيسى شمال الرقة.

وكانت القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، في 3 أبريل/نيسان، قرى كوبرلك وعبدكوي في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.