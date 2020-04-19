المرصد السوري لحقوق الانسان:تقرير يتهم مسلحي الفصائل بسرقة ممتلكات المدنيين في قرى برأس العين

اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير جديد مسلحي الفصائل السورية المسلحة المدعومة من أنقرة، بسرقة ونهب وحرق ممتلكات المدنيين في ريف رأس العين / سري كانيه.

وقال المرصد السوري، إن مسلحي الفصائل قاموا بعمليات سرقة ونهب لممتلكات المدنيين في قرى (أم العصافير، وعريشا وفيصلية وداودية ملا سليمان) في ريف رأس العين / سري كانيه بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقاً للمرصد، أقدم مسلحو الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي على إحراق منازل تعود للكرد الإيزيديين في تلك القرى.

هذا وكان المرصد السوري قد اتهم مسلحي الفصائل في 14 نيسان / أبريل الجاري بسرقة معدات زراعية وجرارات وملحقاتها من قرى (مريكيس وعطية وداودية) في ريف رأس العين / سري كانيه.

المصدر:ارتا اف ام