انفجاران يستهدفان مقار عسكرية للدفاع الوطني في مدينة القامشلي 

دوت أصوات انفجارين مساء اليوم، في مدينة القامشلي، نتيجة استهداف بقنابل مقرات “الدفاع الوطني” بمدينة القامشلي بالقرب من دوار السلام.

في سياق ذلك، أطلق عناصر الدفاع الوطني النار تجاه حاجز لـ”الأسايش”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اتهمت قوات “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام باستهداف إحدى نقاطها في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وجاء ذلك عبر بيان حصل “المرصد السوري”، على نسخة منه وجاء فيه: أن عناصر ينتمون لميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري ألقوا قنبلتين يدويتين مساء الخميس 16 من نيسان، على إحدى نقاط تفتيش “أسايش” في القامشلي.

وأوضح البيان أن قنبلة انفجرت وتم تعطيل الثانية، مشيرًا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية، وأنه تم تمشيط المنطقة تحسبًا لوجود أي أجسام خطيرة أو متفجرة استخدمها عناصر الميليشيا.