بعد فقدان الاتصال به منذ 15 يوماً.. العثور على جثة رجل مدني في بئر للمياه بمنطقة منبج

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة رجل مدني في منطقة منبج الخاضعة لسيطرة “مجلس منبج العسكري” بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث جرى قتل الرجل ورميه في بئر ماء في المنطقة، يذكر أن الرجل كان قد فقد الاتصال به قبل 15 يوماً.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 487 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 160 مدنيا، من بينهم 9 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 323 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.