القوات الروسية ترسل دورية عسكرية لتفقد منطقة الانفجارات في مدينة القامشلي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية استقدمت دورية عسكرية إلى المنطقة التي حدثت فيها انفجارات قبيل منتصف ليل أمس في مدينة القامشلي، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الدورية الروسية تفقدت المكان وبقيت في المنطقة لفترة قصيرة قبل أن تغادر مجدداً، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، دوي انفجارين في مدينة القامشلي، ناجمة عن استهداف مقرات “الدفاع الوطني” بالقرب من دوار السلام في المدينة بالقنابل.

في سياق ذلك، أطلق عناصر الدفاع الوطني النار تجاه حاجز لـ”الأسايش”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اتهمت قوات “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام باستهداف إحدى نقاطها في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وجاء ذلك عبر بيان حصل “المرصد السوري”، على نسخة منه وجاء فيه: أن عناصر ينتمون لميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري ألقوا قنبلتين يدويتين مساء الخميس 16 من نيسان، على إحدى نقاط تفتيش “أسايش” في القامشلي.

وأوضح البيان أن قنبلة انفجرت وتم تعطيل الثانية، مشيرًا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية، وأنه تم تمشيط المنطقة تحسبًا لوجود أي أجسام خطيرة أو متفجرة استخدمها عناصر الميليشيا.