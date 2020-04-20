مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ46.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق بجبل الزاوية وشرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وفجر اليوم، تجدد القصف الصاروخي على مناطق في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، حيث استهدفت بعدة قذائف مناطق في قرية آفس شرق المدينة، والفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 46، فيما حلقت مروحيات تركية في أجواء ريف إدلب الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وارنبة بجبل الزاوية، وآفس ومحيط الطلحية بريف إدلب الشرقي.