في إطار متابعة المرصد السوري لعملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. أعداد المجندين تصل إلى 7400 بينهم نحو 200 قتلوا في المعارك

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث قتل 9 من “مرتزقة الأتراك” خلال معارك مع “قوات حفتر” على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مقاتل، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

من جانبها تواصل تركيا نقل “المرتزقة” إلى ليبيا للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” في معاركه مع “الجيش الوطني الليبي”، حيث رصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.