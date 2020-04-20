المليشيات الإيرانية تنقل مقرات تابعة لـ “حزب الله العراقي والحيدريون” من مدينة الميادين إلى منطقة المزارع

20 أبريل,2020
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها عمدت إلى إخلاء عدة مقرات تابعة لها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ونقلها إلى أطراف المدينة، والمقرات التي تم إخلائها، هي: مبنى المالية وعدة أبنية محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حزب الله” العراقي مقراً لها، بالإضافة لمسجد ذي النوريين وعدة منازل محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حيدريون” مقراً لها.

مصادر المرصد السوري أكدت أن عملية نقل المقرات جرت إلى أبنية تم بنائها من قبل المليشيات الإيرانية في منطقة المزارع التي تبعد نحو 8 كلم عن مدينة الميادين، كما قامت المليشيات الإيرانية بنشر عدد كبير من الأسلحة الثقيلة كالمدافع وراجمات الصواريخ ضمن منطقة المزارع، التي باتت تجمع ضخم وكبير جداً للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 أبريل,2020

قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق في جبلي التركمان والزاوية

20 أبريل,2020

عقب اعتقالهم بفترات متراوحة.. أجهزة النظام الأمنية تطلق سراح عدداً من معتقلي غوطة دمشق الشرقية.

20 أبريل,2020

في إطار متابعة المرصد السوري لعملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. أعداد المجندين تصل إلى 7400 بينهم نحو 200 قتلوا في المعارك

20 أبريل,2020

مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ46.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق بجبل الزاوية وشرق إدلب