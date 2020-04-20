المليشيات الإيرانية تنقل مقرات تابعة لـ “حزب الله العراقي والحيدريون” من مدينة الميادين إلى منطقة المزارع

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها عمدت إلى إخلاء عدة مقرات تابعة لها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ونقلها إلى أطراف المدينة، والمقرات التي تم إخلائها، هي: مبنى المالية وعدة أبنية محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حزب الله” العراقي مقراً لها، بالإضافة لمسجد ذي النوريين وعدة منازل محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حيدريون” مقراً لها.

مصادر المرصد السوري أكدت أن عملية نقل المقرات جرت إلى أبنية تم بنائها من قبل المليشيات الإيرانية في منطقة المزارع التي تبعد نحو 8 كلم عن مدينة الميادين، كما قامت المليشيات الإيرانية بنشر عدد كبير من الأسلحة الثقيلة كالمدافع وراجمات الصواريخ ضمن منطقة المزارع، التي باتت تجمع ضخم وكبير جداً للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها.